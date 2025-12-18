Se realizó la jornada de cierre de año 2025 en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega

El Hospital llevó adelante la Jornada de Cierre de Año 2025, un encuentro institucional destinado a compartir un balance de la gestión realizada durante el año y a proyectar los desafíos y objetivos para el período próximo.

Durante el acto, la directora ejecutiva, Dora Agüero, realizó un repaso de los principales logros alcanzados por la institución a lo largo de 2025, destacando el compromiso de los equipos de trabajo y el fortalecimiento de las políticas de salud pública. Asimismo, presentó las proyecciones y líneas de acción previstas para el año 2026, orientadas a continuar mejorando la calidad de atención y el funcionamiento del hospital.

La jornada incluyó la ceremonia a la Bandera, con la participación de trabajadoras y trabajadores escoltas, un reconocimiento a los jubilados y jubiladas 2025, y un sentido homenaje a las y los agentes fallecidos, en un momento de reflexión y memoria colectiva.

Para finalizar, se realizó un brindis en reconocimiento a la labor diaria de quienes integran el sistema de salud y en celebración de la salud pública, con el deseo de un 2026 con mayores logros y desafíos compartidos.Estuvieron presentes integrantes del equipo directivo del Hospital, de la UPA 12-HM5, de la Maternidad Estela de Carlotto, y Juan Varani, secretario de Salud del Municipio de Moreno.Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

