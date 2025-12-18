Educación y oportunidades en la granja “Vencer para Vivir”

El intendente Mauro García acompañó el acto de entrega de diplomas a las y los egresados de la Granja de Rehabilitación “Vencer para Vivir”, quienes culminaron sus estudios de nivel primario y secundario a través del CENS Nº 451 y el trayecto formativo 401.

Durante la jornada, se compartió un emotivo encuentro junto a las familias de las y los egresados, celebrando este importante reconocimiento al esfuerzo personal, al compromiso sostenido y al trabajo colectivo realizado a lo largo del proceso educativo.

La iniciativa reafirma la importancia de la educación como herramienta fundamental para la inclusión, la autosuperación y la construcción de nuevas oportunidades, fortaleciendo la integración social y el crecimiento en comunidad.

Desde el Municipio se destacó el valor de acompañar estas trayectorias formativas que promueven derechos, igualdad de oportunidades y un futuro con más herramientas para todas y todos.

Municipalidad de General Rodríguez