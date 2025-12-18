Robo millonario en el complejo K41: cinco detenidos y dos prófugos tras el asalto a una financiera

La banda fue identificada a partir de un celular olvidado durante la huida. La investigación determinó que los sospechosos están vinculados a al menos siete hechos delictivos y enfrentan cargos por asociación ilícita y robos agravados.

Una investigación judicial permitió desbaratar parcialmente a una banda acusada de cometer un robo millonario a una financiera dentro del complejo K41 Francisco Álvarez, ocurrido a fines de septiembre. En el asalto, que duró apenas cuatro minutos, los delincuentes se llevaron unos 80 mil dólares y 4 millones de pesos. Cubrieron la fuga con disparos de arma de fuego. Tuvieron que abandonar la camioneta (que tenía pedido de captura) en la que habían llegado por fallas y a punta de pistola sustrajeron otro vehículo. Cinco personas fueron detenidas y otras dos continúan prófugas.

La clave para identificar a los implicados fue un teléfono celular que los asaltantes olvidaron durante la huida dentro de la camioneta. Del análisis de audios, contactos y fotografías almacenadas en el dispositivo, los investigadores lograron reconstruir vínculos, roles y responsabilidades dentro de la organización.

Según fuentes del caso, la pesquisa estuvo a cargo de la UFI N°7 de Moreno, especializada en delitos complejos, bajo la conducción de la fiscal Solange Castelli y el ayudante fiscal Maximiliano Gómez. A los sospechosos se les imputan siete hechos, entre ellos dos entraderas en Moreno (ocurrida en Cuartel V) y Mariano Acosta, el robo a la financiera del 29 de septiembre, la sustracción de vehículos utilizados para escapar y el encubrimiento de un rodado robado días antes.

El líder de la banda fue identificado como Ramón L. (53), quien resultó herido de bala durante la fuga. Tras ser localizado en su domicilio, fue monitoreado con un dron, que permitió confirmar que se movilizaba con muletas. Había cumplido anteriormente una condena de 12 años por delitos contra la propiedad.

La investigación también permitió vincular a otros sospechosos con un robo previo ocurrido en un country de La Plata. En total se analizaron 170 líneas telefónicas. Uno de los detenidos, S.F. (39), registra antecedentes y había estado preso nueve años por robos. Otro imputado, sin antecedentes, declaró que su huella fue hallada en la financiera porque era cliente del lugar; su situación procesal continúa bajo análisis y podría recuperar la libertad.

Para concretar las detenciones se realizaron 18 allanamientos en distintos puntos del conurbano bonaerense, entre ellos Moreno, General Rodríguez, Escobar, Almirante Brown, Presidente Perón, San Vicente, La Matanza y Remedios de Escalada. En los procedimientos, que fueron autorizados por la Dra. Celina Ardohain titular del Juzgado de Garantías Nº 3, se secuestraron armas, municiones, celulares, una granada, binoculares nocturnos y elementos apócrifos de la Policía Federal.

Tras los resultados obtenidos, la Fiscalía General de Moreno destacó las tareas desarrolladas por la UFI N°7 y destacó el trabajo conjunto de la Policía Departamental, la DDI y la Policía Federal Argentina. También el aporte de los municipios de Moreno, Merlo y Presidente Perón, que contribuyeron con cámaras de seguridad.