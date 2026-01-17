En un solo día, Transporte sacó de las rutas más de 72 toneladas de carga ilegal

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, detectó 72.250 mil kilos de exceso de peso en camiones a la altura del Peaje Dock Sud, en el marco de una serie de operativos de fiscalización de unidades de transporte público de pasajeros y de cargas. En lo que va de enero, se sacaron de las rutas 267.150 kilos de carga ilegal.

En paralelo, durante las primeras semanas de enero, la cartera que conduce Marinucci intensificó este tipo de operativos y retiró de circulación 124.900 kilos de carga en distintos puntos del territorio bonaerense.

Los controles fueron realizados por la Dirección Provincial de Fiscalización del Transporte Terrestre, que trabajaron con balanzas dinámicas de última generación, para erradicar servicios ilegales, detectar excesos de carga y garantizar la seguridad de las y los usuarios de la vía pública. Las acciones incluyeron también la tramitación de denuncias contra empresas y la verificación del cumplimiento de la normativa vigente en materia de documentación y condiciones de seguridad de las unidades.

Los operativos se desplegaron en puntos estratégicos de las rutas provinciales, como los peajes de Hudson (Berazategui) y Dock Sud (Avellaneda), además de las localidades de Chacabuco, Junín, Azul, General Pueyrredón, San Vicente, Bahía Blanca, Ituzaingó, Olavarría, Coronel Brandsen, Ezeiza y La Plata.

En total, se verificaron 178 unidades y se labraron 20 actas vinculadas al transporte de pasajeros, con un monto de sanciones que alcanzó los 41.225.008 pesos. En lo que respecta específicamente al transporte de cargas, se controlaron 62 camiones y se labraron 34 actas, con multas por un total de 447.684.250 pesos.

La cartera que conduce Marinucci continúa intensificando este tipo de controles para prevenir siniestros viales, preservar el estado de la infraestructura vial y reducir riesgos en las rutas. Estas acciones forman parte de una política sostenida de fiscalización que busca fortalecer la seguridad vial y el ordenamiento del transporte en toda la Provincia.

