Katopodis recorrió las obras de la Casa de la Provincia de General Rodríguez

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis recorrió junto al intendente de General Rodríguez, Mauro García, los trabajos de la nueva la Casa de la Provincia.

Durante su visita, Katopodis aseguró: “General Rodríguez necesita más obra pública, no menos. Empezamos el año trabajando con el Intendente para que la agenda de obra pública de esta ciudad esté en marcha, aún en un contexto económico difícil”.

Y concluyó: “El esfuerzo que hace esta comunidad, lo devolvemos con más obras. Eso es a lo que nos dedicamos todos los días”.

La obra consiste en la construcción edificio con planta baja y primer piso, con cerramientos, cubiertas, aislaciones, terminaciones, carpinterías, solados y revestimientos, así como la provisión, instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento y mobiliario necesarios para cada área funcional.

En materia de accesibilidad y circulación vertical, la obra incluye la provisión e instalación de un ascensor hidráulico apto para personas con movilidad reducida, asegurando el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad vigentes.

Los trabajos, que beneficiarán a más de 140.000 habitantes de General Rodríguez, resulta de alta relevancia para el municipio, ya que permite gestionar y agilizar trámites provinciales dentro de la propia localidad, centralizando en un mismo edificio a distintos organismos públicos y brindando una infraestructura edilicia de calidad para el funcionamiento de las oficinas estatales.

El Programa Casas de la Provincia busca descentralizar en los municipios la administración pública provincial, facilitando a las y los bonaerenses el acceso a los servicios y las prestaciones del Estado.

