Uno de los rastreros más idiota del condado: Robó en Villa Asunción y perdió el teléfono celular

El suceso se produjo el lunes 12 de enero a las 20:10 en un supermercado ubicado sobre la calle Pellico (ex Concordia) entre Facundo Quiroga y Quilmes del barrio Villa Asunción de Moreno norte, a menos de una cuadra del corralón municipal. Un delincuente de baja estofa, y armado, ingresó al local, redujo a clientes y empleados e intentó abrir la caja registradora. No pudo. Le sacó el celular a un trabajador. Cuando se dirigió a los fondos se le cayó el teléfono. Escapó, no sin antes cerrar la puerta. Hay que prevenir: es una zona muy insegura.

Vecinos lograron desbloquear el aparato. En la galería de imágenes hallaron fotos del malandra (reconocido por las víctimas) y una imagen del documento. Se llamaría César Adrián Centurión y tendría 34 años. Los cumplió el Día de los Inocentes pasado. Su domicilio legal está a menos de 8 cuadras del lugar del atraco. Una fuente aseguró haberlo detectado en las redes sociales. En la descripción de su perfil habría escrito: “Me gusta la vida en comunidad, disfrutar de la sombra, alejado del sol. Me encanta mantener la limpieza del hogar, sobre todo lavar Tupper. Trato de dormir acompañado, abrazado y apachurrado”. Esperemos que se le cumpla. Un grado de idiotez tan pronunciada es muy peligrosa para todos.