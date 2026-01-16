Reconocimiento a la calidad del servicio de mamografía en el Hospital Sommer

Se realizó en el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer la visita anual de la Dirección Nacional del Cáncer, con el objetivo de llevar adelante una nueva instancia de Control de Calidad del Servicio de Mamógrafo e Intervencionismo Mamario.

Por séptimo año consecutivo, el Hospital recibió un reconocimiento público por la calidad y seguridad del servicio brindado, junto con la validación que certifica el cumplimiento de los requisitos y procedimientos preestablecidos para la realización de estos estudios. Este reconocimiento reafirma el compromiso institucional con la excelencia en la atención de la salud pública.

Participaron de esta refrendación de calidad Ana Zapata, Técnica Radióloga del Sector de Mamografía; Nicole Forclaz, Coordinadora de Técnicos del Sector de Mamografía; la Dra. Daiana Esteban, Jefa del Servicio de Mamografía e Intervencionismo Mamario; y la Dra. Victoria Ambrosio, Jefa del Servicio de Diagnóstico por Imágenes.

Por parte de la Dirección Nacional del Cáncer, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, estuvieron presentes el Magíster en Física Médica Daniel Andisco, Responsable del Área de Calidad, y Rodrigo López, Asesor Técnico del Área de Gestión de Calidad y Seguridad.

Desde el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer se agradece y celebra una vez más este reconocimiento, que refuerza la intención institucional de trabajar bajo los más altos estándares de calidad y seguridad en materia de salud pública.

Hospital Sommer