Encontraron un cadáver carbonizado dentro de un auto e investigan las circunstancias de la muerte

Un llamado a los Bomberos alertó sobre el incendio de un auto en la esquina de las calles Martín de Gainza y Quilmes, en el barrio El Rodeo, detrás del Círculo Criollo El Rodeo y a metros del arroyo Las Catonas. Una zona despoblada, con fábricas y campos en las inmediaciones.

Ya había pasados unos minutos de las 20 de este domingo 8 de noviembre, cuando los servidores públicos lograron extinguir las llamas. El hallazgo fue tétrico: sentado en lo que había sido el asiento del conductor, encontraron un cadáver totalmente carbonizado. Avisaron a la Policía.

Los restos del vehículo se asemejaban a un Fiat Uno. Los peritos trabajan en los números de chasis y motor para determinar datos precisos de la unidad. Solo hay presunciones. Habría un vecino desaparecido desde esta misma tarde, residente en la zona de Trujui, que poseería un auto de ese modelo.

Por lo pronto, la autopsia será decisiva para dilucidar la causa de la muerte: si se trató de un acto suicida o fue víctima de homicidio.

La causa es instruida por la UFI N° 1 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo del Dr. Leandro Ventricelli. El expediente está caratulado como “averiguación de causales de muerte”.