Tragedia en Cuartel V: en medio de una balacera por ajuste narco, mataron a un bebé de 10 meses

Una deuda por la venta de drogas habría sido el móvil. Tres personas, entre ellas la supuesta líder de la banda, fueron a buscar a un vendedor. Luego de una discusión, se produjo el tiroteo. Un bebé de 10 meses recibió un disparo en la espalda. Murió en el hospital de Moreno. Su hermana, de 10 años, recibió un disparo en el brazo. Está fuera de peligro. Hay un detenido.

Dos hombres y una mujer se habrían acercado hasta la casilla en la que vivía un tal “Tato”. La “Gorda Jésica”, presunta jefa de una banda narco, le reclamó a “Tato” una deuda por la venta de drogas. La discusión ganó intensidad hasta que aparecieron las armas. Y el tiroteo fue intenso. Tres revólveres contra uno. Había una moto en la zona, cuyo conductor no participó de la balacera. Era un apoyo logístico. Ninguno habría sufrido ni un rasguño. El drama se produjo en una vivienda lindera muy precaria.

En esa casilla, una nena de 10 años tenía sobre su regazo a su hermanito de 10 meses, llamado Joaquín. La criatura recibió un balazo en la espalda. Otro plomo alcanzó a la niña en el brazo. Su mamá sufrió el roce de un disparo. El padre estaba en el baño. Cuando salió, se encontró con la terrible escena. Con la ayuda de vecinos, los trasladaron a la UPA 12 de Cuartel V.

El bebé fue derivado de urgencia al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, donde perdió la vida ya en la madrugada. Los médicos poco pudieron hacer ante el daño sufrido en el pequeño cuerpecito.

Una casilla ubicada en las cercanías de la zona de la tragedia. Las construcciones son parecidas

La tragedia tuvo lugar en la esquina de las calles Azurduy y Loyola del barrio 1° de Marzo de Cuartel V, a 400 metros de la plaza principal, en las inmediaciones de las Tierras del Morenito, en el límite con la localidad de Trujui. El enfrentamiento se produjo entre las 20:45 y las 21:30 de este sábado 7 de noviembre.

Los peritos sostuvieron que las balas que hirieron a la familia entraron por una ventana, que no tenía vidrio sino una cobertura de nailon. Si hubiesen atravesado las paredes de madera, los plomos perdían fuerza y solo habrían lastimado, evaluaron. Un destino cruel.

Ya con la presencia de personal de la comisaría 2ª de Moreno (Trujui, ya que la división de jurisdicciones de la Policía le asigna responsabilidad en esa zona, más allá de que se trata de Cuartel V) se produjo la detención de “Tato”. No trascendieron mayores datos, solo que se trata de un “runfla” mayor de edad y que tendría varios antecedentes penales.

La causa por “homicidio agravado y abuso de armas” es instruida por la UFI N° 1 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo del Dr. Leandro Ventricelli. Buscan intensamente a los tres sospechosos, entre ellos, la “Gorda Jésica”.

La toma de terrenos incontrolada en Cuartel V

La zona donde este sábado se produjo el asesinato de Joaquín, el bebé de 10 meses, víctima inocente del enfrentamiento entre bandas, tuvo un crecimiento demográfico exponencial desde el 2019. Empezó a incrementarse fuertemente con el inicio de la gestión de Mariel Fernández en diciembre de ese mismo año.

Las imágenes satelitales sostienen esta hipótesis con tanta contundencia que la convierten en una certeza. Las usurpaciones indiscriminadas, sin la intervención del Estado, mutaron en negocios inmobiliarios de bajísimo vuelo. Grupos organizados tomaron terrenos para luego venderlos a familias necesitadas.

Claro que no cuentan con ningún tipo de demarcación legal ni subdivisión de macizos. Improvisados postes y sogas marcan las dimensiones de las parcelas. Están hechas a ojo. Y las prácticas mafiosas se repiten. Por ejemplo, luego de comercializar algún terreno, no es inusual que los mismos “vendedores” desalojen a los ocupantes a punta de pistola, sobre todo si la jefa de la familia es una mujer sola. Y los vuelven a negociar con recién llegados. La ley del más fuerte.

La presencia del Estado se traduce en ausencia. Aquí es clara la inacción del IDUAR (Instituto del Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional) de la municipalidad, entidad a cargo del Dr. Leonardo Grosso, dirigente del Movimiento Evita de San Martín. Por lo bajo, no pocos funcionarios apuntan contra Grosso por la nula presencia territorial y su manejo a “control remoto” del IDUAR. Son pocas las veces que concurre en la semana a su oficina en Moreno. Hay cargos que no deben interpretarse como becas.

Por este motivo, algunos jefes criminales, tal vez los más lúcidos en la locura irracional, mayoritariamente anclados en el tráfico de estupefacientes, se convierten en verdaderos asistentes sociales. Se identifican con sus vecinos y, a cambio, reciben protección. El amparo de la comunidad.

Cuando las tomas no tienen visibilidad pública y de alto impacto (como la ocurrida al final de la administración Festa sobre Ruta 23 y la calle O´Brien), muchas veces no tienen intervención de la municipalidad. Este es el caso de la zona comprendida entre los barrios 1° de Marzo y Las Tierras del Morenito. Conviven quintas que se alquilan para eventos con la precariedad más absoluta.

Se convierten en verdaderas comunidades privadas. Privadas de salud, educación y seguridad; ni hablar del Transporte Público de Pasajeros. No están incluidos en ningún pliego de licitación. Sin alumbrado público, son ejemplo claro de las denominadas “boca de lobo”. En el caso que nos ocupa, las fuerzas de seguridad tuvieron que trabajar con la luz artificial de linternas, celulares y ópticas de los patrulleros.

La demarcación de las calles se realiza artesanalmente. Los caminos son serpenteantes y sinuosos, casi pasillos. Las napas de agua están contaminadas en su mayoría, ya que se trata de predios inundables. Si la intensidad del fenómeno climatológico “Súper Niño” impacta de la forma que anticipan los expertos, la situación será grave.

La principal función asignada al IDUAR cuando fue creado en el 2000, durante la intendencia de Mariano West, fue la de ser el actor principal en el ordenamiento territorial. Algo no está funcionando: ¿26 años después seguirán con esta política de acá nada pasa porque no se ve? Desde lejos no se ve, pero de cerca es impactante.