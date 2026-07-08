Enfrentamiento en el barrio Casasco: Dos muertos y un policía federal gravemente herido

El suceso se produjo pasadas las 17:30 de este martes 7 de julio en la esquina de las calles San Luis y Santa Teresa de Jesús del barrio Casasco de la localidad morenense de La Reja. La información preliminar indica que dos sujetos, quienes estarían fuertemente armados, intentaron perpetrar un robo en modalidad “entradera”.

Un vecino, quien resultó ser Policía Federal y estaba vestido de civil, los habría cruzado y se produjo un intenso tiroteo. Como resultado del intercambio de disparos, los dos individuos murieron en el lugar, mientras que el oficial resultó gravemente herido. Fue trasladado en helicóptero al hospital Churruca. Se desconocen novedades en su salud. Circulan videos de los segundos posteriores al dramático momento. Terribles.

La causa es instruida por la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo del Dr. Martín Borgnia. Interviene personal de la comisaría 7ª de Moreno (La Reja). Ampliaremos.