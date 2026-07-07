Remontada histórica: Argentina venció a Egipto y avanzó a cuartos de final

La Selección argentina se recuperó de un 2-0 en contra, venció 3 a 2 a Egipto y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni mostró carácter para cambiar la historia del encuentro y terminó celebrando gracias a los tantos de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. Para Egipto habían convertido Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko.

El partido comenzó cuesta arriba para la Albiceleste. A los 15 minutos del primer tiempo, Ibrahim abrió el marcador de cabeza tras un centro preciso desde la izquierda. Pese al golpe, Argentina reaccionó y generó varias oportunidades para igualar el trámite, aunque se encontró con una destacada actuación del arquero Mostafa Shobeir Oufa, que incluso le contuvo un penal a Lionel Messi.

En el complemento, Egipto volvió a golpear y amplió la diferencia con un tanto de Ziko, dejando a la Selección en una situación comprometida. Sin embargo, el descuento llegó a través de Cristian Romero, que ganó de cabeza tras un centro de Messi y devolvió la ilusión al conjunto argentino.

Con el envión anímico, la igualdad apareció pocos minutos después gracias a una volea de Messi dentro del área, mientras que, ya en tiempo de descuento, Enzo Fernández selló la remontada con un certero cabezazo tras un centro de Lautaro Martínez.Con esta victoria, Argentina se metió entre los ocho mejores del certamen y espera por el ganador del cruce entre Colombia y Suiza para disputar los cuartos de final del Mundial.