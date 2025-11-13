Enfrentamiento en el Plan Federal La Perla: Vecinos intentaron linchar a un supuesto abusador

Un pandemónium se vivió en el barrio La Perla. Un feroz enfrentamiento se produjo entre vecinos y la Policía, cuando los primeros intentaron linchar a un acusado de abuso sexual. Según fuentes consultadas, la víctima sería una nena. La fuerza de seguridad logró recuperar el control, luego de una gresca de más de una hora, que comenzó alrededor de las 23 de este miércoles 12 de noviembre. Hubo innumerable cantidad de disparos. No se informó aún sobre heridos ni detenidos. Hay temor en el vecindario. Ampliaremos.