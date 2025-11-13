Salud

Se realizó una jornada informativa sobre vasectomía sin bisturí en la Maternidad Estela de Carlotto

En el marco del World Vasectomy Day, la Maternidad Estela de Carlotto llevó adelante una jornada informativa destinada a equipos de salud del primer nivel de atención que se desempeñan en territorio y en las Unidades Sanitarias dependientes de la Secretaría de Salud de Moreno.

La capacitación estuvo a cargo de los doctores Mariano Damián Marcovsky y Juan Pablo Fresco, especialistas en urología, con el objetivo de fortalecer la consejería sobre la vasectomía sin bisturí, un método anticonceptivo seguro, eficaz y gratuito disponible en el sistema público de salud.Participaron 43 profesionales de la salud, entre ellos licenciadas en obstetricia, médicos y médicas generalistas, ginecólogos y ginecólogas, residentes, enfermeros y enfermeras, promotores y promotoras de salud, y personal administrativo.

La Maternidad Estela de Carlotto continúa formando equipos y promoviendo una mirada integral de la salud sexual, reproductiva y no reproductiva, garantizando derechos y el acceso a métodos anticonceptivos. A la fecha, se han realizado más de 3.200 vasectomías en el marco de esta política de salud pública.

