Salud bonaerense refuerza el descacharreo para prevenir el dengue

Tras las lluvias y con el aumento de las temperaturas, es fundamental realizar nuevamente tareas de descacharreo en los hogares, ya que el clima cálido y húmedo favorece la cría del mosquito.

En ese marco, la cartera sanitaria llevó a cabo una jornada doble de descacharreo intensivo los días 6 y 7 de noviembre en distintos municipios bonaerenses. La iniciativa buscó acompañar a vecinos y vecinas en la eliminación de criaderos en sus casas, barrios y espacios comunitarios, así como también en predios provinciales, edificios públicos y establecimientos de salud.

Para reproducirse, la hembra del mosquito deposita sus huevos en las paredes de objetos que contienen agua. Cuando llueve y sube la temperatura, esos huevos eclosionan y en menos de diez días se transforman en mosquitos adultos capaces de transmitir la enfermedad.Campaña de vacunación contra el dengueComo parte de las medidas de prevención, la Provincia también impulsa la Campaña de Vacunación contra el Dengue, destinada a personas de entre 15 y 59 años que residan en municipios bonaerenses.La vacuna está contraindicada durante el embarazo, la lactancia y en personas inmunocomprometidas o bajo tratamiento con quimioterapia o corticoides a altas dosis.

La inscripción es voluntaria y puede realizarse en el sitio web oficial: www.ms.gba.gov.ar/sitios/misalud

