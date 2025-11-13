Deportes

La Escuela Municipal de Running participó en la maratón 21k de Mar del Plata

Posted on by rodrigos
Durante el fin de semana, atletas de la Escuela Municipal de Running representaron a General Rodríguez en la maratón NB 21K 2025, que tuvo lugar en la ciudad de Mar del Plata.

El evento, organizado por una reconocida marca deportiva, reunió a corredores de todo el país y ofreció tres circuitos diferentes por las principales calles de la ciudad costera.

Desde el área de Deportes felicitaron a los y las participantes por su compromiso, esfuerzo y por seguir superándose en cada competencia.

Info Municipalidad de General Rodríguez