La Escuela Municipal de Running participó en la maratón 21k de Mar del Plata

Durante el fin de semana, atletas de la Escuela Municipal de Running representaron a General Rodríguez en la maratón NB 21K 2025, que tuvo lugar en la ciudad de Mar del Plata.

El evento, organizado por una reconocida marca deportiva, reunió a corredores de todo el país y ofreció tres circuitos diferentes por las principales calles de la ciudad costera.

Desde el área de Deportes felicitaron a los y las participantes por su compromiso, esfuerzo y por seguir superándose en cada competencia.

Info Municipalidad de General Rodríguez