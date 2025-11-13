Por amenazas con arma allanaron una vivienda en Pico Rojo y descubrieron un desarmadero ilegal

Tres personas fueron detenidas y la Policía secuestró armas y autopartes con pedidos de secuestro activo. Las denuncias abarcan distintos puntos del Conurbano bonaerense.

Un operativo de la Detección de Delitos Complejos de Moreno y General Rodríguez terminó con la detención de tres personas —dos hombres de 45 y 21 años y una mujer de 25— acusadas de estar vinculadas a amenazas agravadas, encubrimiento y tenencia ilegal de armas. Durante los allanamientos, realizados a partir de una causa por amenazas, las autoridades hallaron un desarmadero ilegal con autopartes de vehículos robados.

La investigación, coordinada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 9 a cargo de la Dra. Alejandra Rodríguez y el Juzgado de Garantías N° 2 del Dr. Gabriel Castro, se inició hace un mes tras la denuncia de una víctima que aseguró haber recibido amenazas de uno de los aprehendidos. Según consta en el expediente, el denunciante fue interceptado cuando circulaba en bicicleta por General Rodríguez y, más tarde, escuchó disparos efectuados por el mismo agresor cerca de su vivienda.

Con los elementos reunidos, la Justicia ordenó tres allanamientos en domicilios del barrio Pico Rojo. En los procedimientos, la Policía Bonaerense secuestró una pistola calibre .22 con seis municiones, teléfonos celulares y una camioneta Ford Ranger con pedido de secuestro activo desde mayo, vinculada a una causa por robo en la UFI N°6 de Morón.

Además, los investigadores encontraron una importante cantidad de autopartes —muchas de ellas con numeraciones suprimidas— que corresponderían a distintos hechos de robo y hurto registrados entre 2016 y 2025. Entre los objetos incautados hay motores y puertas de vehículos con identificaciones que remiten a causas en Moreno, General Rodríguez, La Matanza, Lomas de Zamora y Malvinas Argentinas.

El hombre de 45 años, identificado como Pablo Cueliche, quedó imputado por amenazas agravadas, encubrimiento agravado y tenencia ilegal de arma de fuego, mientras que los otros dos detenidos fueron acusados de encubrimiento agravado. Las tres personas permanecen a disposición de la UFI N°9, que continuará con las pericias sobre los teléfonos secuestrados y el análisis de las autopartes para determinar la participación de otros implicados o posibles compradores.