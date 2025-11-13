Egreso de la carrera de Enfermería Profesional en el Hospital Posadas

En el Hospital Posadas se llevó a cabo la entrega de diplomas a 30 estudiantes que culminaron la Carrera de Enfermería Profesional Universitaria, obteniendo su título como enfermeros y enfermeras profesionales.

Este importante logro refleja el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de quienes completaron los tres años de formación, consolidando así su vocación al servicio de la salud pública.

El Hospital Posadas mantiene un convenio con la Universidad de Buenos Aires para el desarrollo de esta carrera, cuya inscripción se realiza cada año.Para más información o consultas:Coordinación de Docencia e InvestigaciónTel: (011) 4469-9300 interno 1406Correo electrónico: docencia@hospitalposadas.gov.ar

Info Hospital Posadas