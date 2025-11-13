La fiesta tuvo fin: Fue detenido a la salida de un hotel alojamiento con cocaína y un arma de guerra

Un hombre fue detenido con más de 250 gramos de cocaína y casi cuatro millones de pesos en efectivo. Su aprehensión se produjo a la salida de un hotel alojamiento. El operativo comenzó por la denuncia de una mujer que buscaba a su hija, quien estuvo dos días en una habitación con este individuo.

Un móvil del Comando de Patrullas fue interceptado por una mujer desesperada: Denunció que su hija llevaba dos días desaparecida. Supuestamente, la chica de 25 años le enviaba mensajes desde un teléfono desconocido, diciéndole que estaba bien y que se encontraba con un sujeto en un hotel alojamiento de la zona. Máxima sinceridad. Pero la mujer desconfiaba. Eran las 15 horas de este miércoles 12 de noviembre.

Ante esta circunstancia, los uniformados informaron de la novedad y obtuvieron autorización para dirigirse al albergue, acompañados por la denunciante. Se trataba de uno de los hoteles que se ubican a la vera de la colectora de la Autopista del Oeste. Cuando llegaron, los agentes hablaron con el encargado, mencionando las señas particulares de la joven. El empleado les informó que solo había una pareja, que más temprano había salido otra mujer, y que ellos también estaban por abandonar las instalaciones. Se les había terminado el turno y habían anunciado que no lo renovaban. Desde el lunes ocupaban una habitación.

Pacientes, los policías esperaron en el portón de acceso. Cuando la chica, acompañada por un sujeto, asomó a la calle, fue abordada por los agentes junto a la madre. Aseguró que estaba bien y recriminó a la mujer haber llamado a la Policía. Mientras tanto, el hombre, silbando por lo bajo, caminaba por la colectora en dirección al puente Gnecco. No levantó la vista en ningún momento, más allá de la sorpresa inicial. Tampoco miraba para atrás.

Esta actitud llamó la atención de los oficiales, quienes le dieron la voz de alto. Como si no escuchara, el sujeto siguió su andar apurado, pero sin correr. Fue bloqueado por el patrullero. Ya preso de gran nerviosismo, entregó una mochila ante el requerimiento de los integrantes de la fuerza de seguridad. Cuando la abrieron, lo primero que asomó fue una enorme pistola calibre 45 cromada. Acto seguido, los policías desenfundaron las armas y esposaron al hombre.

Ya con la presencia de un testigo, ocasional transeúnte, siguieron la requisa. Hallaron 3.616.000 pesos en efectivo. También balanza de precisión, tijeras, nylon y cuchillos. Y más de 250 gramos de cocaína. De máxima pureza determinó el reactivo. Evidentemente combinaba el trabajo con el placer. Dicen los entendidos del mundillo del hampa, que se trataba de uno de los polvos más caros de la historia. Principalmente por la logística de almacenamiento y la entrega.

El sujeto terminó en los calabozos de la Comisaría 8º de Moreno (Catonas). Tiene 46 años y está domiciliado en el barrio Mariló de Trujui. La Dra. Sofía Giaccaglia, funcionaria de la UFI Nº 12 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez que comanda el Dr. Ezequiel Freydier, lo imputó en la causa caratulada como “Portación ilegal de arma de guerra en concurso real con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.