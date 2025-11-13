La intendenta Mariel Fernández inauguró una Plaza en el barrio San Carlos de Trujui

El Municipio continúa mejorando los espacios públicos con juegos, veredas, mobiliario y luminarias LED_

La intendenta Mariel Fernández, acompañada por vecinas y vecinos del lugar, inauguró una nueva plaza y espacio recreativo en el barrio San Carlos, de la localidad de Trujui. Ésta, forma parte del plan integral de recuperación y puesta en valor de los espacios públicos, con más de 70 plazas renovadas a lo largo del distrito.

Las obras incluyeron la instalación de nuevos juegos infantiles, la construcción de veredas, la colocación de mobiliario urbano y la incorporación de luces LED, que mejoran la seguridad y el disfrute de las familias que se acercan diariamente al lugar.

Este nuevo espacio, ubicado en el corazón del barrio entre las calles 8 de Mayo y Enrique Larreta, busca fomentar la recreación, la integración comunitaria y el uso seguro de los espacios al aire libre.Durante la inauguración también estuvo presente la secretaria de Obras y Servicios Públicos, María Giménez.

Con esta política pública, el Gobierno local reafirma su compromiso con la creación de espacios para el desarrollo integral de las infancias y la construcción de ciudadanía, al ofrecer entornos seguros y de calidad destinados al encuentro, la recreación y el deporte para toda la comunidad.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno