Rescataron dos ñandúes en Moreno

Se realizó el rescate de dos ejemplares de ñandú que se encontraban en una vivienda del partido de Moreno.

Tras la intervención, los animales fueron trasladados a un depósito oficial de fauna silvestre de la Provincia de Buenos Aires, ubicado en la ciudad de Luján.

Los ejemplares habían sido adquiridos cuando eran crías. Desde la Secretaría de Ambiente se recordó que está prohibido tener como mascotas animales silvestres, conforme a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna, que prohíbe la captura, traslado y comercio de especies silvestres, así como de sus productos y subproductos.

El tráfico de vida silvestre constituye la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial.

En la Argentina, más de 135 especies son afectadas por esta práctica, y al menos 20 de ellas se encuentran en peligro de extinción. Las autoridades remarcaron la importancia de promover el respeto y la convivencia con todas las formas de vida.

Info Ambiente Moreno