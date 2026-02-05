Entra en vigencia un nuevo régimen de control y sanciones contra la pesca ilegal extranjera

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, a través de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, informa que mediante la Disposición N° 20/2026 entró en vigencia una normativa para fortalecer la vigilancia y el régimen de sanciones contra buques de bandera extranjera que operan de manera ilegal en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).

El objetivo principal de la norma es transformar conceptos técnicos complejos en estándares claros y verificables.

A partir de ahora, se establecerán presunciones legales de pesca ilegal basadas en el comportamiento del buque:

•Maniobras sospechosas: Se considerará que un buque extranjero está pescando ilegalmente si navega a una velocidad inferior a 6 nudos realizando cambios de rumbo compatibles con tareas de pesca.

•Foco en el calamar: Para los buques «poteros» (especializados en calamar), la presunción operará si navegan a 2 nudos o menos sin justificación.

•Tecnología de vanguardia: El control se apoyará en el Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, utilizando registros satelitales y electrónicos como evidencia de alta precisión.

La normativa no solo busca sancionar, sino también garantizar un proceso justo.

El proyecto permite que los capitanes de los buques presenten sus descargos y pruebas técnicas (como reportes meteorológicos o partes de avería) para justificar sus movimientos, asegurando el cumplimiento del debido proceso.

Esta iniciativa se alinea con el Principio Precautorio, que obliga al Estado a actuar preventivamente ante la posibilidad de daños graves al ecosistema marino, incluso antes de tener una certeza científica absoluta en el momento de la detección.

