Más de 7.000 chicos y chicas disfrutan de las colonias de verano de la Provincia

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires continúa brindando en esta temporada estival una nutrida agenda de actividades gratuitas para toda la familia, entre las que se incluyen, las opciones que impulsa el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad a través de sus distintos organismos.

En este marco, durante enero y febrero, se llevan adelante las Colonias de Verano en Comunidad, una iniciativa destinada a niñas y niños que fomenta prácticas vinculadas al deporte, la vida al aire libre y la recreación.

De este modo, más de 7 mil chicos y chicas participan de esta propuesta que impulsa la cartera que conduce el ministro Andrés Larroque, a través de la Dirección Provincial de Juventudes, junto la Subsecretaría de Deportes y en articulación con clubes de barrio y espacios comunitarios de La Matanza, San Miguel, Quilmes y Moreno.

Las jornadas están acompañadas de stands educativos e informativos y talleres. Verano en Comunidad ofrece además, por intermedio de las áreas de Juventudes y Deportes, actividades en los Paradores Recreo de Villa Gesell y Miramar, con actividades recreativas, culturales y deportivas gratuitas para toda la familia, que incluyen torneos, clases abiertas, juegos, música en vivo, espacios de difusión y servicios provinciales.

Asimismo, el Ministerio lleva adelante las jornadas de Organizar Comunidad, una propuesta que acerca trámites, servicios y programas del Gobierno de la provincia de Buenos Aires a los barrios, en articulación con los gobiernos locales.

Se realizó en Ensenada este 4 y 5 de febrero y en los próximos días llegará también a los distritos de La Plata, San Miguel, Presidente Perón, Almirante Brown y Morón.

La agenda se completa con los Mercados de Productores Familiares Itinerantes, impulsado en el marco del programa Comprar en Comunidad.

Estas ferias se desarrollan en distintos puntos de la Provincia y ofrecen alimentos y productos esenciales a precios populares, fortaleciendo el vínculo directo entre productores y consumidores, y promoviendo el acceso a una alimentación de calidad.

Para conocer el cronograma completo, se puede ingresar al sitio web del Ministerio: www.gba.gob.ar/desarrollo_de_la_comunidad.

