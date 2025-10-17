Entrega de equipamiento tecnológico a la Escuela Secundaria N°17 de General Rodríguez

El intendente Mauro García encabezó la entrega de un Carrito Tecnológico y una pantalla digital interactiva a la Escuela Secundaria N°17 del barrio Los Paraísos, siendo la única institución dentro de la Región Educativa N°10 en recibir este equipamiento.

El acto contó con la presencia de la subdirectora provincial de Educación Secundaria, Karina Prandi, la concejala Silvia Figueiras, la inspectora jefa distrital, Graciela Monsalvo, y la directora de Educación, Patricia Peña Hernández.

Esta incorporación refuerza el compromiso con la innovación tecnológica y el fortalecimiento de las herramientas pedagógicas en nuestras escuelas.

Seguimos trabajando para que la educación pública de General Rodríguez cuente con más recursos, más oportunidades y más futuro.

Municipalidad de General Rodríguez