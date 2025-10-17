General Rodríguez: Segunda jornada sobre Salud Mental y Consumo Problemático

Se realizó la segunda jornada de capacitación “Herramientas para el acompañamiento”, en el marco de la Mesa de Salud Mental Municipal.

El encuentro, que tuvo lugar en la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales, estuvo dirigido a empleados y empleadas municipales, brindando herramientas para el acompañamiento de situaciones vinculadas a la salud mental y el consumo problemático.

Participaron la secretaria de Géneros, Políticas Sociales y Derechos Humanos, Mariana Galván, el secretario de Salud Pública, Gustavo Tummino, y la directora de Salud Comunitaria, Gabriela Zurita.

Una propuesta articulada para seguir fortaleciendo el abordaje integral y comunitario en nuestra ciudad.

Municipalidad de General Rodríguez