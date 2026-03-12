Escándalo en la primaria 19 de Paso del Rey: Acusan a la directora de robar mercadería

En las últimas 24 horas recibimos una catarata de mensajes, entre los cuales adjuntaban un video. En la imagen se observa a dos personas retirando mercaderías (entre ellas, maples con huevos) de las instalaciones de la escuela primaria Nº 19, ubicada sobre la calle Galileo Galilei entre Lobos y O´Brien del barrio Parque Paso del Rey. En los textos acusaban que una de ellas es la directora de la institución.

La secuencia, registrada de noche, muestra que ingresaron con un vehículo en el patio delantero de la escuela y cargaron algunos productos que serían los que se entregan a través del Servicio Alimentario Escolar (SAE) que administra el municipio de Moreno. No quedó claro cuándo fue filmado. Aunque algunos de los mensajes recibidos señalan que fue este lunes, fuentes consultadas indicaron que habría sido la semana pasada.

Justamente estos confidentes aseveraron que había fuertes rumores sobre esta práctica al menos irregular desde principios de mes. Afirmaron que se realizaron reuniones para encontrarle una salida a la situación pero que recién en las últimas horas se habría producido el desplazamiento de la directora.

Esta versión fue negada por el vicedirector de la escuela durante la tarde de este miércoles, cuando nuestro equipo periodístico se acercó al establecimiento. Inmediatamente solicitó que nos comuniquemos con los superiores jerárquicos, en este caso la Secretaría de Inspección de Educación Distrital. No había ningún comunicado adosado a la cartelera de novedades de la institución.

En ese sentido, contactamos mediante mensaje de texto a través de WhatsApp a la directora jefa Distrital de Educación, profesora Karina Ramírez, consultando sobre qué decisión se tomó respecto a este hecho que generó malestar en la comunidad del barrio Parque Paso del Rey. Como tantas otras oportunidades, no recibimos respuesta.

Fuentes policiales y judiciales afirmaron que no se radicó denuncia contra la directora por robo de mercaderías. Por lo tanto se seguiría una investigación administrativa interna. La situación es al menos confusa. Se necesitaría una aclaración por parte de las autoridades educativas de cara a la sociedad. Hasta el momento no hay información oficial.