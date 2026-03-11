La intendenta Mariel Fernández inauguró obras en la Escuela Secundaria N°7

_Con la inversión del Fondo de Financiamiento Educativo, se finalizó la primera etapa de una remodelación integral que constó de la recuperación de siete aulas y la ampliación de la cocina del establecimiento_

Mariel Fernández, intendenta del Municipio de Moreno, inauguró obras en la Escuela Secundaria N°7, una remodelación integral de la planta baja que incluyó la puesta en valor de siete aulas, la construcción de una nueva cocina y mejoras en distintos espacios de servicio del edificio escolar, trabajos financiados con el Fondo de Financiamiento Educativo. Estuvo acompañada por la directora, docentes, auxiliares, estudiantes y sus familias. En la jornada la jefa comunal destacó: “me da mucha satisfacción, al igual que a la directora, las y los estudiantes, que este espacio haya recuperado su dignidad”.

“El Estado tiene que invertir en educación, porque es invertir en futuro, y es creer en las y los estudiantes. Es invertir en su formación para construir una Patria mejor con buenas personas, y de esa formación en gran parte se encarga la escuela, por eso es tan importante mejorarla y cuidarla.”

Asimismo, la intendenta afirmó “La política que nos gusta a nosotros es la que hace obras, la que cuida, la que acompaña a los jóvenes, la que acompaña a las infancias, la que entiende lo importante que es invertir en educación, en cultura, en la memoria de los pueblos, en la soberanía nacional y que entiende también la importancia de, por ejemplo, tener un museo de Malvinas”.

“Lo más valioso que tiene nuestra patria son las personas que la habitan, que son ustedes, el pueblo argentino”, concluyó.

En 2021, a través del Fondo de Financiamiento Educativo, el Municipio realizó el cerramiento perimetral del predio y colocó rejas en todas las puertas que dan al patio externo, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad del establecimiento. Posteriormente, hacia finales de 2022, se inició una obra de mayor envergadura que contemplaba la restauración del ala más antigua de aulas, con la proyección de reemplazar la cubierta para permitir en el futuro la construcción de un primer piso y sumar nuevos espacios educativos.

Durante 2023, el contexto económico nacional generó dificultades para la empresa que llevaba adelante la obra, lo que derivó en la rescisión del contrato en 2024. A pesar de ese escenario, el Municipio decidió continuar con el proyecto para garantizar la mejora de la escuela.

Las obras ejecutadas en la actualidad, incluyeron la renovación estructural del sector intervenido, con estructura de hormigón armado y mampostería de ladrillo hueco, revoques y pintura interior y exterior, colocación de nuevos pisos, cielorrasos desmontables en aulas y cielorrasos de PVC y roca de yeso en otros sectores.

Además, se reemplazaron puertas y ventanas con marcos de chapa y vidrio laminado de seguridad, se instalaron equipos de aire acondicionado frío-calor en las aulas y se realizaron mejoras en la cubierta del edificio con contrapiso, carpeta y membrana impermeabilizante.

También se realizaron mejoras en las instalaciones de gas, agua y electricidad, junto con la ampliación y equipamiento completo de la cocina, que ahora cuenta con mesadas de granito, artefactos y conexión de agua fría y caliente para fortalecer el servicio alimentario destinado a los estudiantes.

De manera complementaria, cuadrillas municipales y la delegación local realizaron tareas de pintura y mantenimiento general en el edificio, y se recuperó un espacio verde frente a la escuela, que anteriormente era utilizado como basural.

La institución, que funciona en los turnos mañana, tarde y noche para garantizar el acceso a la educación de estudiantes que también trabajan durante el día, atravesaba importantes problemas edilicios y de seguridad. Las obras inauguradas permiten mejorar las condiciones de cursada y el funcionamiento de la institución.

El proyecto contempla una tercera etapa que prevé la construcción de nuevas aulas para ampliar la capacidad del establecimiento.

En la jornada, estuvieron presentes la jefa distrital de Educación, Karina Ramírez; la secretaria municipal de Educación, Cultura y Deportes, Cynthia Muñoz; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Emmanuel Fernández; autoridades municipales, veteranos de Malvinas y consejeras escolares.