Escobar fortalece la seguridad con el uso de armas de baja letalidad

El uso de armas de baja letalidad Byrna resultó determinante en dos intervenciones recientes realizadas por la Policía Municipal del distrito, permitiendo la reducción de los agresores sin que se registraran heridos ni fuera necesario el empleo de armas de fuego.

El primer hecho ocurrió durante un robo en una vivienda de la localidad de Belén de Escobar, donde el autor fue detenido en la vía pública.

El segundo episodio tuvo lugar el miércoles en Ingeniero Maschwitz, cuando un hombre que acababa de sustraer elementos del interior de un vehículo intentó atacar con un arma blanca a un agente de la Policía Municipal y fue aprehendido.

En ambos casos, el entrenamiento de los efectivos fue clave para lograr la reducción de los sujetos, quienes quedaron a disposición de la Justicia sin sufrir lesiones.

Las armas Byrna utilizan cartuchos que contienen una sustancia similar al gas pimienta, la cual inmoviliza temporalmente al sospechoso.

Desde marzo de 2025, momento en que se puso en marcha la Policía Municipal, este tipo de armamento fue utilizado en ocho intervenciones puntuales, con un total de 17 disparos efectuados.

De esas situaciones, tres estuvieron vinculadas a episodios de violencia de género o crisis de salud mental, mientras que las cinco restantes se relacionaron con delitos o hechos de violencia en curso.

En todos los casos se aplicó un esquema de intervención que articuló la participación vecinal, una respuesta rápida y el cuidado de las personas involucradas.

Con trabajo sostenido, capacitación permanente y vocación de servicio, la Policía Municipal continúa demostrando su funcionamiento y su aporte a la seguridad del distrito.

Municipalidad de Escobar