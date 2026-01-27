La intendenta Mariel Fernández recorrió las Colonias Municipales de Verano

Las actividades se desarrollan de manera libre y gratuita en seis sedes del distrito_

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, visitó y recorrió las Colonias de Verano destinadas a niñas y niños, adultas y adultos mayores, personas con discapacidad y promotoras territoriales de género “Micaela García”, que se desarrollan de forma libre y gratuita en distintas sedes del distrito.Las propuestas culturales, deportivas y recreativas funcionan en la Reserva Natural Municipal Los Robles, el Club Defensores de Moreno, el Sindicato del Viajante y los Polideportivos Catonas, Paso del Rey y Diego Armando Maradona (DAM) en Cuartel V, donde se garantiza el acceso a espacios de recreación y encuentro para la comunidad.

Las y los participantes disfrutan de la pileta y también de la nueva pileta con olas en el DAM.

Las Colonias de Verano se realizan en entornos seguros y de calidad y las actividades están supervisadas por profesoras y profesores especializados, con asistencia permanente de equipos de salud y Guardavidas.

De esta manera, el Gobierno local reafirma su compromiso con la inclusión, el cuidado y la promoción de derechos, a través de políticas públicas que fortalecen el acceso al disfrute, la recreación y el encuentro comunitario para vecinas y vecinos durante la temporada de verano.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno