“Escruche” en un kiosco del centro de Moreno: se llevaron dinero y golosinas

El episodio se produjo en los primeros minutos del pasado martes 23 de junio. Un delincuente forzó la cortina e ingresó en un kiosco ubicado sobre la calle Merlo entre España y Liberador, a cuadra y media de la comisaría 1ª de Moreno. La intrusión se produjo en momentos en que el local ya estaba cerrado.

Estaba acompañado por dos ladrones que actuaron como campana, según revelaron las fuentes. Se llevaron dinero en efectivo (no trascendió el moto exacto), encendedores y un Mantecol, entre otros pequeños productos. Los destrozos fueron mucho más significativos. Inmediatamente se dieron a la fuga.

A los pocos minutos y a 200 metros de la escena del robo, los policías, advertidos del hecho, lograron detener a un joven de 27 años y una chica de 18. Los acusan de participar del atraco. El perpetrador estaría prófugo. Fueron llevados a la seccional 1º.

La causa es instruida por la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo de la Dra. Carina Saucedo. La causa está caratulada como “robo por efracción”.

Increíblemente el domingo anterior malvivientes robaron el mismo comercio. En este caso se llevaron una pequeña caja fuerte.