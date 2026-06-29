Por agresión a una docente, hubo paro distrital y abrazo solidario a la Primera 29 de La Reja Grande

El miércoles, la mamá de una alumna agredió brutalmente a una docente de la Escuela Primaria Nº 29 de La Reja Grande y le fracturó la nariz. Cuando la maestra cayó golpeó con una puerta y le produjo un gran corte.

A raíz de este salvaje suceso, los gremios docentes y de auxiliares convocaron a una medida de fuerza distrital este jueves. Hubo repudios y se realizó un abrazo simbólico a la institución.

El caso está judicializado. La educadora se recupera. Desde los compañeros de trabajo de la víctima exigieron un paro educativo provincial.