Especialistas advierten sobre los riesgos de comprar anteojos sin control oftalmológico

Profesionales de la salud visual alertaron sobre el aumento de personas que adquieren anteojos de lectura sin realizar previamente una consulta médica, una práctica que puede retrasar el diagnóstico de enfermedades oculares y comprometer la salud de los ojos.

Desde el Consejo Argentino de Oftalmología remarcaron que un control oftalmológico completo no solo permite detectar problemas de graduación, sino también identificar patologías que muchas veces avanzan sin síntomas visibles.

Entre las enfermedades que pueden pasar desapercibidas se encuentran el glaucoma, la hipertensión ocular, la degeneración macular, la retinopatía diabética y otros trastornos que, sin tratamiento oportuno, pueden provocar daños irreversibles en la visión.

Los especialistas explicaron que ver bien no siempre significa tener buena salud ocular y recordaron que muchas afecciones no presentan señales en sus etapas iniciales.

Además de evaluar la agudeza visual, un examen oftalmológico integral incluye estudios específicos como control de presión ocular, fondo de ojo, análisis de alineación ocular y evaluación mediante lámpara de hendidura.

En este sentido, insistieron en que el diagnóstico y tratamiento de enfermedades oculares debe ser realizado exclusivamente por médicos oftalmólogos y advirtieron sobre los riesgos de controles visuales efectuados fuera del ámbito profesional habilitado.

También destacaron la importancia de realizar chequeos periódicos, especialmente a partir de los 40 años o ante síntomas como visión borrosa, dolores de cabeza frecuentes, cansancio visual o molestias en los ojos.

La prevención y el diagnóstico temprano continúan siendo fundamentales para evitar complicaciones y preservar la salud visual.