Este fin de semana se realizará la colecta “Más por Menos” en todas las parroquias del país

La tradicional actividad se llevará adelante también en la diócesis Merlo-Moreno, una de las más pobres de la Argentina. Los fondos recaudados son utilizados para sostener las obras solidarias encaradas por la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas de la Iglesia Católica. Será este sábado 12 y domingo 13 de septiembre. Entrevista con el padre Gustavo Esteche, Vicario General de la Diócesis, a quien además le preguntamos por la expectativa respeto a la visita del Papa el próximo mes de noviembre.