Sociedad

Este fin de semana se realizará la colecta “Más por Menos” en todas las parroquias del país

Posted on by rodrigos
11
Sep

La tradicional actividad se llevará adelante también en la diócesis Merlo-Moreno, una de las más pobres de la Argentina. Los fondos recaudados son utilizados para sostener las obras solidarias encaradas por la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas de la Iglesia Católica. Será este sábado 12 y domingo 13 de septiembre. Entrevista con el padre Gustavo Esteche, Vicario General de la Diócesis, a quien además le preguntamos por la expectativa respeto a la visita del Papa el próximo mes de noviembre.