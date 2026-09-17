Estudiantes rodriguenses clasificaron a las finales de los JEBO 2026

Alumnos de la Escuela Primaria N.º 22 y de la EEE N.º 502 representarán al distrito en la instancia provincial de Atletismo y Gimnasia Artística.

El intendente Mauro García visitó la Escuela Primaria N.º 22 del barrio Bicentenario para acompañar a los estudiantes que lograron avanzar a la etapa final de los Juegos Escolares Bonaerenses 2026.

Durante el encuentro se entregaron medallas a los chicos y chicas que representarán a la institución y a General Rodríguez en la instancia provincial.

La delegación local participará en las disciplinas de Atletismo y Gimnasia Artística, con la participación de estudiantes de la EP N.º 22 y de la Escuela de Educación Especial N.º 502.

Desde el municipio destacaron el acompañamiento de las comunidades educativas durante el proceso y felicitaron a los estudiantes que alcanzaron esta instancia de la competencia.

Municipalidad de General Rodríguez