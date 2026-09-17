La Provincia difundió los últimos datos epidemiológicos y puso el foco en la prevención

El Ministerio de Salud provincial difundió el panorama epidemiológico correspondiente a la primera semana de septiembre, con información sobre arbovirosis, infecciones respiratorias, triquinosis y hantavirus.

La provincia de Buenos Aires se encuentra en etapa de preparación para la temporada 2026-2027 de dengue y otras arbovirosis.

De acuerdo con el último boletín epidemiológico, actualmente no se registra circulación viral autóctona en el territorio bonaerense.

Desde el comienzo de la temporada, en la primera semana de agosto, hasta la semana epidemiológica 35 se notificaron 47 casos compatibles con dengue.

Dos fueron confirmados en personas con antecedente de viaje al nordeste de Brasil y con identificación del serotipo DEN-3. Además, hay un caso probable en investigación, 22 sospechosos y otros 22 con resultados negativos.Como parte de las acciones preventivas, la Provincia impulsó un operativo de descacharrado entre el 7 y el 11 de septiembre, con participación de 69 municipios.

La estrategia contempla acciones territoriales e institucionales y aborda la prevención desde una perspectiva integral que incluye factores ambientales, entomológicos, sociales y sanitarios.

En cuanto a las infecciones respiratorias agudas, las internaciones y detecciones virales continúan en niveles bajos en comparación con los registros de 2024 y 2025.

En la primera semana de septiembre predominó el virus sincicial respiratorio (VSR) entre las personas internadas por IRA, especialmente en menores de dos años.

El informe también señala que, desde la última semana de junio, la influenza B del linaje Victoria es el principal virus de influenza en circulación. A nivel nacional se mantiene una baja circulación de SARS-CoV-2.

En la Provincia fueron detectados además tres casos del linaje BA.3.2, considerado una Variante Bajo Monitoreo (VUM).

En materia de vacunación, el 31 de agosto finalizó la tercera campaña contra el VSR destinada a personas gestantes, con 61.049 dosis aplicadas.

La campaña de vacunación antigripal continúa en curso y ya alcanzó 1.848.827 dosis aplicadas.

Triquinosis: un fuerte aumento de casosOtro de los puntos destacados del boletín es el incremento estacional de la triquinosis.

Entre las semanas epidemiológicas 1 y 35 de 2026 se notificaron 529 casos sospechosos: 415 fueron confirmados, dos considerados probables y 91 permanecen bajo investigación.

La cifra representa un aumento respecto del mismo período de 2025, cuando se habían registrado 136 casos, de los cuales 82 fueron confirmados.

Hasta el momento se confirmaron siete brotes en distintos puntos de la Provincia, entre ellos General Rodríguez, Villarino, Punta Indio, La Plata y Salliqueló, además de brotes que abarcaron varios municipios.

También existen cuatro sospechas de brotes en General Guido y Ayacucho, Maipú, Junín y 25 de Mayo.Desde las regiones sanitarias correspondientes se realizaron acciones de control de foco.

El Ministerio recordó que la sospecha clínica debe contemplarse ante síntomas como edema facial o alrededor de los ojos, fiebre y dolores musculares, especialmente cuando existen antecedentes gastrointestinales asociados a eosinofilia y aumento de enzimas musculares.

Hantavirus

El informe también mantiene bajo seguimiento la situación del hantavirus.

Desde comienzos de 2025 se registra un brote en un área endémica, con una cantidad de casos superior a la esperada según los registros históricos.

Durante todo 2025 se confirmaron 37 casos y se registraron 12 fallecimientos.

En lo que va de 2026 fueron confirmados 21 casos, de los cuales nueve terminaron en fallecimiento.

Ante los distintos escenarios epidemiológicos, el Ministerio de Salud bonaerense remarcó la importancia de fortalecer la vigilancia y la notificación temprana de los casos sospechosos a las autoridades sanitarias correspondientes.

Ministerio de Salud PBA