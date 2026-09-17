Tres detenidos por el crimen del joven durante un robo en José C. Paz

Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de la localidad y permitieron secuestrar una moto, prendas y otros elementos que serán incorporados a la investigación. Entre los aprehendidos hay un adolescente de 16 años.

La investigación por el crimen de David Elías Ojeda Vázquez, de 23 años, ocurrido en José C. Paz, tuvo un avance con la detención de tres sospechosos.

Los operativos fueron realizados este miércoles por efectivos de la DDI San Martín y la SubDDI José C. Paz.En total se llevaron adelante ocho allanamientos, además de procedimientos en la vía pública.

Como resultado, fueron aprehendidos D. S. Leiva Bernal, de 19 años y nacionalidad uruguaya; R. E. Vargas, de 20; y un adolescente de 16 años.

Leiva Bernal fue localizado en inmediaciones de la calle Alberti y quedó imputado por homicidio agravado. Vargas fue detenido en la zona de Curupaytí y recibió la misma imputación. En el caso del menor, se investiga su participación por haber facilitado la moto utilizada durante el hecho.

Entre los elementos secuestrados se encuentra una Honda Wave 110 cc negra, con guardabarros delantero blanco y sin dominio colocado, señalada como la motocicleta utilizada durante el robo.

También se encontraron prendas de vestir, tres cascos, un celular y una caja térmica con logos de Pedidos Ya.

Además, los investigadores incautaron dos chapas patentes de moto que tenían pedidos de secuestro activos por robos denunciados el 5 de abril de 2023 y el 3 de febrero de 2025.

El crimen ocurrió el 7 de septiembre, cuando David Elías fue interceptado sobre Polonia, entre Piñero y Matheu.

Los delincuentes intentaron llevarse su Honda XR 150 y, ante la resistencia del joven, efectuaron disparos. La víctima cayó al suelo y los agresores escaparon con la motocicleta.

David Elías fue trasladado por el SAME al Hospital Mercante con una herida de arma de fuego, pero posteriormente murió.

En la escena, la Policía Científica había encontrado una vaina calibre .22.

Para reconstruir lo ocurrido, los investigadores analizaron cámaras de seguridad del COM y de domicilios particulares, realizaron tareas de campo y reunieron testimonios.

Así pudieron seguir el recorrido de los sospechosos por Polonia, Matheu, Labardén, Félix Iglesias, Piñero, Butler y Lacrosse, hasta identificar a los presuntos involucrados y los domicilios vinculados con la causa.

La investigación está a cargo de la UFI N.º 18 de San Martín y, por incompetencia, intervino también la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín, a cargo de Paola Campos, junto con el Juzgado de Garantías interviniente.

Los tres aprehendidos quedaron a disposición de la Fiscalía, que avaló los procedimientos y dispuso las medidas correspondientes.