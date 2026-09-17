Picudo rojo de las palmeras: Continúan los monitoreos preventivos en viveros de Buenos Aires

En el marco de la ampliación del área bajo Emergencia Fitosanitaria por la presencia del Picudo rojo de las palmeras -que abarca a las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires-, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA intensificó las actividades de fiscalización integral, monitoreando uno de los principales viveros productores de palmeras en la localidad de Zárate, el cual cuenta con aproximadamente 40 hectáreas implantadas y un stock de 13.000 plantas adultas de los géneros Phoenix y Washingtonian.

Para dar continuidad a las acciones de prevención en territorio y fortalecer las tareas de vigilancia y control de la plaga en esta zona del país, estipuladas en la Disposición DNPV N° 2/2026 del SENASA y reducir al mínimo, tanto el impacto económico como el daño fitosanitario que la plaga puede producir en la región.

En este marco un equipo de especialistas en jurisdicción del Centro Regional Buenos Aires Norte, concurrió hasta el vivero, recorrió sus instalaciones y verificó, mediante un monitoreo exhaustivo, cada uno de los lotes productivos.

El paso siguiente fue identificar ejemplares de palmeras con sintomatología potencialmente sospechosa, las cuales fueron analizadas mediante un minucioso proceso de fiscalización arrojando, en cada uno de los casos, resultados negativos para la presencia de Rhynchophorus ferrugineus (Picudo rojo de las palmeras).

La aplicación de esta disposición es en consecuencia al hallazgo reciente de la plaga en la provincia de Entre Ríos, motivo por el cual resulta de vital importancia afianzar cada uno de los procedimientos de control y reforzar las medidas destinadas a prevenir su dispersión, y de esta manera continuar trabajando a favor de la detección temprana de la plaga, reduciendo al mínimo el impacto o daño que pueda generar en la producción.

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