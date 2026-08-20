Expo Infancias: General Rodríguez celebró con juegos, shows y propuestas gratuitas

Este fin de semana se desarrolló la EXPO Infancias en el Polideportivo municipal, en el cual se realizaron numerosas actividades para toda la familia, además de espectáculos en vivo.La iniciativa tuvo lugar entre el sábado 15 y domingo 16 de agosto, con stands con videojuegos, metegoles, arcades, maquillaje artístico, lectura y dibujo, entre otras.

De esta manera, General Rodríguez brindó un espacio destinado a la recreación y esparcimiento de niños, niñas y adolescentes, que pudieron disfrutar de múltiples propuestas de manera libre y gratuita.

Durante cada tarde, las familias rodriguenses pudieron vivenciar shows de artistas, magos, clowns, música y baile, que aportaron color y entretenimiento.

El intendente Mauro García estuvo recorriendo las diferentes atracciones, acompañando a las familias.

Asimismo, y como es costumbre en cada Día de las Infancias, el jefe comunal estuvo presente el domingo por la mañana en el Hospital Vicente López y Planes para llevar regalos a los niños y niñas que están en internación, en el cual se obsequiaron bicicletas, monopatines y juegos didácticos para los más pequeños.

Además, también recorrió los festejos que se llevaron a cabo en distintas plazas y barrios de nuestra ciudad, como La Campanilla y Villa Vengochea, visitando los distintos juegos y actividades organizadas por la comunidad para brindar una alegría a los más chicos.