La PFA allanó cuatro inmuebles destinados a la comercialización de drogas

En el marco de los lineamientos impartidos por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico en todo el país, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), desbarataron cuatro domicilios ubicados en el ámbito del AMBA, destinados a la comercialización de estupefacientes.

La presente investigación inició en agosto del corriente año, a partir de un oficio judicial proveniente del Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la Dra. María Mercedes Maiorano, mediante el cual se encomendó al personal de la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la PFA, efectuar investigaciones con el fin de determinar la existencia de cuatro viviendas destinadas al acopio, fraccionamiento, distribución y venta de narcóticos bajo la modalidad de menudeo.

A partir de ello, el personal policial efectuó diversas tareas de campo y análisis de datos determinando que dichos locales, pertenecientes a los barrios porteños de Almagro, Boedo y Parque Patricios y la localidad bonaerense de Moreno, eran utilizados por un sospechoso para efectuar las mencionadas maniobras ilícitas.

Con el total de los datos aportados por los investigadores, el magistrado interventor ordenó la realización de allanamientos a los domicilios investigados, ubicados en las avenidas porteñas Chiclana y Brasil, así como en las calles Don Bosco y Victorino de la Plaza en Moreno.

Durante los operativos se logró la detención del principal responsable, lográndose el secuestro de varias dosis de cocaína, un revólver sin numeración, una balanza de precisión, 32 mil guaraníes, 30 mil pesos chilenos, un pasaporte de la República del Perú, un Documento Nacional de Identidad, 163 bolsas de nylon utilizadas para el fraccionamiento de la droga y dos teléfonos celulares.El detenido, peruano de 32 años de edad junto a los elementos incautados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley de Drogas.

Con info PFA