La intendenta Mariel Fernández encabezó una nueva reunión de trabajo de la Mesa de Política Criminal

_Durante el encuentro se evaluaron los avances en el abordaje delictivo, los resultados de gestión y las problemáticas emergentes en el ámbito educativo_

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández encabezó una nueva reunión de trabajo de la Mesa de Política Criminal, un espacio de articulación interinstitucional desarrollado para planificar y abordar la seguridad pública de forma integral en el distrito.

La Mesa de Política Criminal es impulsada desde el inicio por el Gobierno local para planificar y abordar la seguridad pública de manera integral.

Esta instancia de encuentro reúne a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Gobierno y Justicia municipal, junto con el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad de la Provincia y los jefes de las distintas fuerzas de la Policía Bonaerense.

Al respecto, la jefa comunal expresó: «Convoco esta mesa periódicamente para intercambiar información, analizar resultados, evaluar estadísticas y métodos de abordaje. Tratamos temas en relación a la prevención del delito y la violencia, así como el permanente hostigamiento al narcomenudeo y el fortalecimiento del acceso a la Justicia».

En esta oportunidad formaron parte también las y los responsables de las delegaciones municipales, quienes tienen contacto directo y cotidiano con las y los vecinos de cada localidad.

Durante el encuentro se analizaron los avances en el hostigamiento al narcomenudeo, la situación del delito en general y los métodos de abordaje, así como los resultados obtenidos durante el periodo anterior y el primer cuatrimestre del ciclo actual.

También se trabajó sobre las problemáticas emergentes en el ámbito educativo, como los denominados retos virales en escuelas, con el objetivo de definir marcos de actuación.

Esta política de articulación y abordaje integral entre todos los sectores del Estado que actuamos sobre la seguridad, nos permite optimizar recursos y alcanzar mejores resultados en el cuidado de nuestra comunidad.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno