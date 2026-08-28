Femicidio de Débora Ríos: prisión perpetua para el asesino de la joven madre de Cuartel V

En la jornada de este viernes 21 de agosto se dio a conocer la sentencia contra Enzo Renee Aylan por el homicidio de Débora Ángela Ríos, ocurrido el 8 de junio de 2020 en Cuartel V, quien fue condenado a cadena perpetua. Otro de los involucrados en el hecho fue sentenciado por robo calificado.

El pasado 13 de agosto, un jurado popular encontró culpable, por unanimidad, a Enzo Renee Aylan del delito de “Homicidio criminis causa” y a Alexis Iván Matcovich por “Robo calificado por el uso de arma”.

Durante las jornadas del 10 y el 13 de agosto, la Fiscalía de Juicio del Departamento Judicial Mercedes, encabezada por el Dr. Adrián Landini y su equipo de trabajo, sostuvo las imputaciones y aportó los elementos probatorios necesarios. Por su parte, la defensa de ambos imputados estuvo a cargo del Dr. Marcelo Lobo.

Finalmente, los doce jurados populares, de forma unánime, dictaron veredicto de culpabilidad en la última jornada del debate oral y público, tras entender que el Fiscal probó acabadamente la autoría y participación en el hecho de los imputados, respectivamente.

Débora Ríos fue atacada por delincuentes en momentos en que se dirigía a tomar un colectivo para llegar a su trabajo. Era empleada de una estación de servicio YPF de la localidad de Pacheco. Iba con su uniforme. La joven mujer, de 36 años y madre de un chico de 13 años, fue abordada en la esquina de las calles San Fernando y Montes de Oca, del barrio El Milenio de Cuartel V, alrededor de las 4 de la mañana del lunes 8 de junio del 2020, ya que su horario de ingreso era dos horas después.

Ante los intentos de la víctima por defenderse, con el claro fin de consumar el despojo, le propinaron golpes y lesiones cortopunzantes con los elementos que llevaban. La joven perdió la vida producto de un paro cardiorrespiratorio secundario a hematoma originado por traumatismo grave. Presentaba al menos 31 heridas de armas blancas, presumiblemente un cuchillo y un destornillador.

La investigación dio con dos autores del hecho, quienes fueron llevados a juicio. La instrucción de la causa estuvo a cargo de la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez de la Dra. Carina Saucedo y trabajó la funcionaria Dra. Carla Fernández.

El viernes 21 de agosto se conoció la sentencia del juez del derecho a cargo del debate, Dr. Juan Pablo Bonnet, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Mercedes, con apego al resultado arrojado por el veredicto emitido por el jurado. Es así como resolvió condenar a Aylan a la pena de cadena perpetua por el delito de “Homicidio criminis causa” y a Matcovich a la pena de 7 años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso por “Robo calificado por el uso de arma”.