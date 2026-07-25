Femicidio en Merlo: Mató a su pareja y se suicidó al arrojarse a las vías del tren

Una mujer de 50 años fue encontrada muerta en una vivienda del partido bonaerense de Merlo y la Justicia investiga el hecho como un femicidio seguido de suicidio, luego de que su pareja, señalado como el principal sospechoso, muriera tras arrojarse a las vías del tren Sarmiento.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Formosa al 1500, donde la víctima, identificada como Carina Elizabeth Salcedo, fue hallada sin vida por la hermana de su pareja. Según informaron fuentes policiales, presentaba golpes en el rostro y una chalina alrededor del cuello.

De acuerdo con testimonios recabados durante la investigación, vecinos manifestaron haber escuchado gritos y una discusión entre la mujer y su pareja durante la noche previa al hallazgo.

Horas después, el hombre, identificado como Sergio Rodrigo Cuello, de 32 años, se dirigió al ramal Merlo-Once del ferrocarril Sarmiento, donde se arrojó al paso de una formación y falleció.

Personal de la Policía Científica realizó las pericias correspondientes en la vivienda, mientras que efectivos de la Policía Bonaerense analizaron las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia de los hechos.

La causa quedó a cargo de la UFI N.º 12 del Departamento Judicial de Morón, que la caratuló como femicidio seguido de suicidio y ordenó la autopsia de la víctima. Además, se informó que no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Como consecuencia del episodio ocurrido sobre las vías, el servicio del tren Sarmiento registró demoras y funcionó de manera limitada entre las estaciones Once y Castelar durante gran parte de la mañana.