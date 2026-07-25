Barrio La Perla: Por la falta de luminaria, los rastreros actúan con total impunidad

El suceso se registró el pasado miércoles 15 de julio, a las 4:47 en la esquina de Storni y Lisandro de la Torre, en el barrio La Perla de Moreno Norte. En el video se ve como un delincuente aborda a un joven que iba a trabajar sobre la calle Storni, sin luminaria. Corren por Lisandro de la Torre, que en ese tramo es de tierra y cuenta con iluminación. Le robó y lo golpeó. Luego escapó.

Al respecto nos escribió Paola Rosa Díaz, vecina del lugar: “quería pedir que alguien de la municipalidad si se podría acercar a poner unas luces sobre Storni después de las 10 de la noche ahí es tierra de nadie. Oscuridad total”. Este jueves agregó que “Volvieron a robar en la misma cuadra hoy como a las 3:30 de la mañana, pero ahora ya entraron a una casa hasta tiros había. Es una oscuridad total”.