El DFI esclareció el homicidio del Cabo Gerez y detuvo a dos menores acusados del crimen

A través de un complejo operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) esclareció el homicidio del Cabo Cristian Alberto Gerez, quien prestaba servicios en la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones. Como resultado de la investigación, fueron detenidos dos menores de edad acusados de haber participado en el crimen.

La pesquisa tuvo su génesis el pasado lunes 20 de julio del corriente año, cuando la víctima fue interceptada por dos delincuentes menores de edad mientras circulaba a bordo de su motocicleta por la calle Mariquita Sánchez de Thompson, entre Gabino Ezeiza y Río Bermejo, en la localidad bonaerense de Loma Hermosa.En esas circunstancias, los agresores le sustrajeron el rodado y su mochila. Sin embargo, al palparle la cintura advirtieron que el efectivo portaba su arma reglamentaria.

Ante esa situación, el Cabo Gerez intentó desenfundarla para repeler el ataque, aunque no logró hacerlo a tiempo, ya que uno de los delincuentes abrió fuego de inmediato, provocándole heridas que ocasionaron su fallecimiento en el lugar.

Posteriormente, las pericias determinaron que la víctima había recibido dos impactos de bala (uno en el cráneo y otro en un codo), mientras que su arma reglamentaria permanecía enfundada en la cintura.

*INTERVENCIÓN POLICIAL, PERICIAS E INVESTIGACIONES*

Con la debida autorización judicial, efectivos de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina, en forma conjunta con personal de la DDI de San Martín y de la Comisaría 5ª de Tres de Febrero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, llevaron adelante las pericias criminalísticas y las primeras diligencias investigativas. Asimismo, procedieron al secuestro de dos vainas servidas calibre .22 halladas en la escena del crimen.

A partir de ese momento, los investigadores desarrollaron un exhaustivo trabajo de inteligencia criminal que incluyó el análisis de veinte cámaras de seguridad pertenecientes a los centros de monitoreo de los partidos de Tres de Febrero y General San Martín.

Gracias a esas tareas lograron reconstruir un recorrido de aproximadamente cinco kilómetros efectuado por los delincuentes luego del homicidio, estableciendo que apenas diez minutos después del hecho, ambos habían ingresado al asentamiento conocido como «Villa Curita», donde se concentró la principal línea investigativa que permitió avanzar en la identificación de los sospechosos.Como resultado de esas tareas, los efectivos identificaron a los dos autores del hecho y establecieron que el menor de 14 años habría sido quien efectuó los disparos mortales, mientras que el adolescente de 15 habría actuado como conductor de la motocicleta utilizada para concretar el robo y facilitar la fuga.

Asimismo, durante las averiguaciones se constató que este último registraba un pedido de captura vigente por una causa de robo agravado por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio, vinculada con una modalidad delictiva de similares características, circunstancia que además permitió relacionarlo con otras investigaciones que actualmente desarrolla la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Durante las tareas de búsqueda también se determinó que, luego del homicidio, los autores incendiaron parte de la vestimenta utilizada durante el hecho y una de las motocicletas empleadas para la fuga en el interior del barrio Costa Esperanza, con el evidente propósito de eliminar evidencias.

*ALLANAMIENTOS Y DETENCIONES*

Con el avance de la investigación, los uniformados identificaron cinco domicilios vinculados a los sospechosos, tres de ellos ubicados en José León Suárez y dos en Loma Hermosa, sobre los cuales la autoridad judicial dispuso las correspondientes órdenes de allanamiento.

En el marco de esas diligencias, sumadas al aporte de información de vital importancia suministrado por un testigo, se estableció que uno de los prófugos se encontraba oculto en una vivienda del barrio Costa Esperanza. A partir de ese dato se ordenó un allanamiento de urgencia que culminó con la detención del menor, el secuestro de un teléfono celular y parte de la vestimenta utilizada durante el crimen.

Finalmente, ambos menores fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 del Departamento Judicial San Martín, a cargo de la Dra. Silvia Alejandra Sorrentino, imputados por los delitos de «Robo agravado por el uso de arma de fuego» y «Homicidio agravado criminis causa», siendo posteriormente trasladados a un Centro de Recepción de Menores, conforme lo dispuesto por la autoridad judicial competente.

Con info PFA