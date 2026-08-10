Feroz ajuste de cuentas narco en el barrio Vista Linda: un menor herido en la nuca y allanamientos que desarticularon una banda

Un brutal ajuste de cuentas narco que casi termina en tragedia con un menor de 6 años baleado en la cabeza, fue la punta del ovillo para desmantelar una peligrosa red de narcomenudeo que operaba en General Rodríguez.

Tras un mes de tareas encubiertas, la Policía Bonaerense desplegó un megaoperativo con seis allanamientos simultáneos que culminó con la detención de siete integrantes de la banda y el secuestro de un arsenal y droga lista para la venta.

Durante la madrugada del sábado 8 de agosto, fueron decenas de móviles de las fuerzas de seguridad y el municipio los que realizaron un operativo cerrojo para evitar cualquier tipo de fuga de los delincuentes buscados.

Se debe recordar que la causa, caratulada como «Comercialización de estupefacientes», comenzó a gestarse hace exactamente un mes atrás, el 8 de julio. Esa jornada, el hospital Vicente López recibió de urgencia a Alexis Rafael G., un nene de apenas 6 años que presentaba esquirlas de proyectil alojadas en la nuca. El menor había sido trasladado por su madre y un vecino tras quedar en el medio de una balacera.

La reconstrucción judicial determinó que un individuo que comercializaba estupefacientes en la zona, conocido como «NN Juan», abrió fuego contra la vivienda de la víctima. El ataque no iba dirigido al nene, sino a su hermano de 14 años, apodado «Kiki», con quien el delincuente mantenía una disputa territorial.

Afortunadamente, los médicos lograron estabilizar al menor y salvarle la vida.

La gravedad del ataque motivó la intervención inmediata de la UFI N° 12 y el Juzgado de Garantías N° 3, quienes ordenaron tareas de campo urgentes a los detectives de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno y General Rodríguez, conducida por el Comisario Inspector Martín Rodrigo Di Giulio.

El personal del Gabinete de Robos y Hurtos, a cargo de la Oficial Principal Samanta Lemos, inició un exhaustivo relevamiento vecinal y de cámaras de seguridad municipales y privadas. El análisis de las filmaciones permitió a los investigadores confirmar una sospecha latente: el ataque armado estaba directamente vinculado al negocio de la droga.

Las filmaciones encubiertas demostraron que la banda operaba bajo la modalidad de «búnkers» de venta las 24 horas del día, divididos en cuatro puntos estratégicos del distrito.

La red delictiva estaba liderada por una cúpula de al menos cuatro personas, entre ellos el tirador prófugo «NN Juan» y su socio criminal, alias «Barny». Con las pruebas fílmicas en mano, la Justicia libró seis órdenes de registro y requisa domiciliaria.

Golpe simultáneo y arsenal secuestrado

El asalto policial se ejecutó en la madrugada del sábado en conjunto con los Gabinetes Técnicos Operativos (GTO) de las Comisarías 1ª y 2ª de General Rodríguez y el apoyo logístico de distintas secretarías de la Municipalidad de General Rodríguez. Los uniformados irrumpieron de forma simultánea en las seis locaciones investigadas en el barrio Vista Linda.

En el primer objetivo sobre calle Luis Leloir, se detuvo a una mujer de 59 años. En su propiedad se incautaron 172 gramos de marihuana, 13 dosis de cocaína, una balanza de precisión y ocho cuchillos utilizados para el estiramiento de la sustancia.

Luego, en otra vivienda de la calle Mitre, aunque no hubo detenciones en este punto, la policía halló un verdadero centro logístico. Secuestraron un revólver calibre 32 con municiones y vainas servidas, una escopeta recortada con la numeración limada, cartuchos calibre 12 y un bolso Lacoste que escondía 36 envoltorios de cocaína y 9 de marihuana.

En otra casa del mismo barrio fue el golpe central. Allí cayó Daniel Enrique C. (26 años), alias «Barny», junto a sus cómplices Javier Alejandro C. (24) y Dylan Uriel Fernando S. (27). Se les secuestró un revólver calibre 22, una escopeta Centauro calibre 20, proyectiles, dosis de marihuana y cocaína, y elementos de fraccionamiento.

Ya en las viviendas de las calles Vélez Sarsfield y Sarmiento, se lograron las capturas de Julio Martín Z. (29), Sheila Mailen C. (25) y Brenda Nicole J. (21), quienes custodiaban más dosis de estupefacientes y frascos con cogollos de marihuana listos para la distribución.

Los siete aprehendidos quedaron tras las rejas bajo cargos graves que incluyen tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación organizada, en concurso real con la tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil y condicional. Mientras tanto, la policía continúa rastreando activamente a los eslabones restantes de la banda que lograron escapar antes de los procedimientos.