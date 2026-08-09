El estado de la calle Piovano Sur en la zona de La Reja: décadas de reclamo sin soluciones

Así está el tramo de la calle Piovano Sur, que corre paralela a las vías del ferrocarril Sarmiento, entre las calles Benavente y Santa Teresa de Jesús, a menos cinco cuadras del paso a nivel de la estación ferroviaria de La Reja. En las imágenes se observan algunos de los accesorios de los vehículos que se animan a cruzar esta verdadera laguna. Múltiples reclamos de los vecinos, que se remontan a décadas. Pasaron los gobiernos municipales pero la solución no llega. No descartan los lugareños cortar el tránsito cuando el próximo mes de octubre se realice la peregrinación a Luján, ya que esta vía se utiliza para que circulen los vehículos de apoyo logístico a los fieles que caminan a Luján.