Feroz ataque a una vivienda en el barrio Arca de Paso del Rey: Dos heridos graves, uno de ellos con muerte cerebral

Dos heridos de gravedad, uno de ellos con muerte cerebral, fue el saldo de un ataque perpetrado contra los ocupantes de una vivienda en el barrio Arca de Paso del Rey, en las inmediaciones del polideportivo municipal. La investigación se orienta sobre varias hipótesis: no se descarta un robo, aunque también se analiza un posible ajuste de cuentas por motivos aún no esclarecidos, pero de los que hay fuertes sospechas. Los agresores no fueron identificados.

Un confuso hecho se produjo alrededor de las 23.30 de este lunes 27 de octubre en una vivienda ubicada sobre la calle Ramos Mejía al 622, casi esquina Florentino Ameghino, a metros del polideportivo municipal de Paso del Rey, específicamente en el barrio Arca.

Los hechos que trascendieron y que fueron brindados por distintas fuentes, indican que tres sujetos armados ingresaron en esa casa, luego de flanquear violentamente la puerta, y comenzaron a disparar. Como consecuencia de la balacera resultaron heridos Franco Rojas de 26 años y Gonzalo Macchiavello de 30. Rojas recibió un balazo en la cara, en el pómulo izquierdo, mientras a Macchiavello el plomo lo alcanzó en la columna. Los agresores escaparon en tres motos, cuyos conductores las mantenían en marcha y los esperaban. No fueron identificados y por lo tanto permanecen prófugos.

Ambas víctimas fueron trasladados al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega. Confidentes afirmaron que Rojas tiene muerte cerebral mientras que Macchiavello tampoco estaría fuera de peligro; la lesión lo habría dejado cuadripléjico.

Al lugar del suceso llegaron móviles del Comando de Patrullas y de la Comisaría 5º de Moreno (Paso del Rey). Los vecinos estaban conmocionados. Se escucharon al menos una docena de detonaciones. Los uniformados cercaron la zona, a la espera de los peritos.

Se hizo presente el ayudante fiscal Pablo Córdoba, funcionario de la UFI Nº 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez que comandan las Dras. Luisa Pontecorvo y Natalia Imelio. Córdoba recogió los primeros testimonios y recibió los informes preliminares de la Policía Científica. Secuestraron siete vainas servidas de pistolas de distintos calibres.

Las hipótesis que se barajan son varias, que decantaran con la sumatoria de pruebas. La mecánica del ataque no cierra como un robo común o entradera. Las versiones que circulan por el barrio tienen una base lógica y permitirían inferir conjeturas realistas.

Uno de los trascendidos señala que Rojas y Macchiavello, junto con una tercera persona (que habría resultado herida pero que podía movilizarse) habrían comprado drogas. Hablan de un monto superior a los cien mil pesos en el valor de la mercancía. Que los delincuentes en moto los siguieron. Y que a los tiros se apropiaron de ella e inmediatamente huyeron. El acompañante de Rojas y Macchiavello también desapareció por sus propios medios.

Otro de los rumores apunta a que en esa casa se comercializaba drogas. Hace un tiempo fue detenido un sujeto al que apodarían “Pichu” por la comercialización de estupefacientes que residía en esa misma vivienda, pero que maneja un “kiosco” sobre la calle Ameghino, justo a la vuelta. El ataque de este lunes a la medianoche habría sido una “mexicaneada”, es decir con el objetivo de apoderarse de los narcóticos. Para apuntalar esta versión, fuentes deslizaron que una situación similar, pero lejos de ser tan brutal, se habría producido diez días atrás y que por obvias razones no fue denunciada.

Por lo pronto la justicia y la policía (se habría sumado a la investigación la DDI) trabajan con datos que indicarían que hubo resistencia en el interior de la construcción. Los peritos habrían encontrado marcas de disparos que se produjeron desde adentro hacia afuera. Pero el poder de fuego de los agresores era más alto. Este es uno de los motivos por lo que descartan que fuesen “motochorros”. En ese sentido, la escena habría sido limpiada antes de la llegada de las fuerzas del orden. Son presunciones.

Los policías secuestraron varios vehículos. Un Volkswagen New Beetle, un Volkswagen Gol y un Fiat Siena. Además de una moto Kawasaki Ninja 400, cuyo precio en el mercado ronda los 10.000 dólares. La excusa para que estuvieran en el lugar es que allí se ploteaban. No trascendió si encontraron herramientas para ese tipo de trabajo.

La causa por “homicidio agravado por el uso de armas de fuego en grado de tentativa” no tiene, hasta el momento, imputados. De los dos heridos, solo Macchiavello tendría antecedentes. Todos serían por robo.

Dato extra, no vinculado directamente con este hecho: Fuentes afirmaron, con mucha preocupación, que un solo móvil del Comando de Patrullas cubriría esa zona. Tendría como límite el Río Reconquista hasta la calle Balcarce, en las inmediaciones del instituto Fahy, siguiendo una línea de este a oeste. Y de norte a sur, las vías del ferrocarril y la avenida del Cañón (Manuel Obarrio desde Martínez Melo). Al menos en horario diurno. Se tratarían de cuatro cuadrículas de seguridad, de las 40 en las que está dividido Moreno con el fin de optimizar la vigilancia. Se vería reforzado con patrulleros de la Guardia Urbana de la municipalidad de Moreno de manera esporádica. Y con algunas motos policiales que realizan operativos en los lugares más calientes.