Cronograma de noviembre en el Teatro Marechal

_Las entradas son gratuitas y se retiran una hora antes de cada función_

El Municipio de Moreno, como cada mes, presenta una nueva programación del Teatro Municipal “Leopoldo Marechal”, con propuestas artísticas para toda la comunidad de entrada libre y gratuita. Las localidades se entregan una hora antes de cada función en Asconapé 85, Moreno Centro.

El sábado 1° de noviembre, a las 21 horas, se realizará el cierre anual del Ballet Municipal, con una presentación que mostrará el trabajo, la técnica y la expresión de las y los bailarines durante toda la temporada.

El jueves 6, a las 19 horas, se presentará el espectáculo musical “Sembrando canciones por Jesús del Valle”, una propuesta que celebra la música como lenguaje universal y que invita a compartir recuerdos, sentimientos y armonías.

Consecuentemente, el viernes 7, a las 21 horas, subirá al escenario la banda La Lala Ska, que festeja 10 años de trayectoria. Se trata de una orquesta instrumental de ska jazz, activa desde 2015, con presentaciones en Moreno y otros Municipios del país.El viernes 14, a las 21 horas, se presentará “La Farsa”, una obra teatral que combina humor y tensión. Se trata sobre historia de un posadero que roba un lechón a pedido del Corregidor y se enfrenta a una serie de enredos que complican su vida.El sábado 15, a las 20 y 21:30 horas, habrá dos funciones de la comedia payasesca “Otra de tiros – Episodio VIII”. Una obra ambientada en el Lejano Oeste que transcurre en la cantina “El Gloriosus”, donde los personajes se debaten entre el poder, la justicia y el sentido de la vida.El jueves 20, a las 20 horas, el Ciclo Gran Estreno presentará la obra “La isla desierta”, una historia en la que los empleados de una oficina imaginan una isla que rompe con la monotonía de sus días y los invita a soñar con libertad y aventura. El sábado 22, a las 20 horas, el Coro Polifónico Municipal celebrará su 38° aniversario con un concierto especial, lleno de emoción, homenaje y voces que recorren la historia del conjunto.Por último, el viernes 28, a las 21 horas, se presentará una nueva función del Ciclo Gran Estreno, con la obra “Medio Pueblo”, de la EES Nº 68. La obra retrata la vida en un pequeño pueblo del interior donde un hecho inesperado altera los silencios y secretos de la comunidad.

Para más información, se puede visitar en redes sociales @teatromarechalmoreno

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno