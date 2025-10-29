General Rodríguez cumplió 147 años de la creación del partido y hubo acto en la plaza central

El 25 de octubre de 1878 el pueblo de General Rodríguez fue declarado partido mediante una ley provincial. Comparte fecha de fundación con otros distritos, por ejemplo Marcos Paz. Este lunes se llevó adelante el acto oficial conmemorativo. Con la presencia de distintas instituciones, entre ellas educativas, los funcionarios compartieron la historia del monumento al general Martín Rodríguez, el cual está siendo restaurado. Agustina Lombardo interpretó el Himno Nacional Argentino. Palabras de Mauro García (intendente), Mirna Aranzazu Santillán (directora de Museos, Biblioteca y Archivo Histórico) y Eduardo Piccinini (museólogo)