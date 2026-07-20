Festejos por el Mundial: Armados, en Catonas dieron vuelta un auto y lo incendiaron

Es la continuación de la secuencia que publicamos ayer. El suceso se produjo alrededor de las 20 horas de este domingo 19 de julio sobre Ruta 23, a la altura del ingreso al complejo habitacional Las Catonas, en momentos en que muchos vecinos salieron a reconocer el desempeño de la Selección Argentina de fútbol en el Mundial. Según nuestras fuentes, un vehículo tuvo un roce de tránsito con una moto. El conductor del auto bajó para brindarles asistencia a los damnificados y en ese momento fue atacado por un grupo de jóvenes. El hombre logró huir, pero dejó el automóvil abandonado. Fue vandalizado y le robaron objetos de valor del interior. Posteriormente lo dieron vuelta e incendiaron. Mientras se filman, se ve al menos una persona armada