Dos personas murieron y otra permanece internada tras sufrir descompensaciones durante la final del Mundial

Dos hombres murieron y un tercero permanece internado en estado reservado luego de sufrir descompensaciones cardíacas durante la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, informó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Las víctimas fatales tenían 67 y 88 años.

El primer episodio ocurrió en una vivienda del barrio porteño de Monserrat, donde personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar sin lograr revertir el cuadro.

El segundo hombre fue asistido tras presentar dificultades respiratorias y trasladado al Hospital Durand, donde falleció horas más tarde a causa de un cuadro cardiorrespiratorio.

Además, un hombre de 72 años fue derivado al Hospital Álvarez luego de sufrir dolor precordial y complicaciones respiratorias.

Permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.Durante la jornada también se registraron numerosas intervenciones del SAME en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en la zona del Obelisco, donde miles de personas siguieron el encuentro.

Entre los hechos más importantes, un hombre de 47 años sufrió una caída de unos cuatro metros y debió ser trasladado con una luxofractura en un pie. También hubo asistencias por intoxicación alcohólica, traumatismos y heridas provocadas durante la desconcentración posterior al partido.

El amplio operativo sanitario y de seguridad desplegado durante la final permitió atender las distintas emergencias registradas a lo largo de una jornada marcada por la masiva presencia de hinchas y la intensidad emocional del encuentro.